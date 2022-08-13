Caretta carettalara dokunmayın uyarısı

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:31

Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen Ortaca'nın İztuzu Plajı, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettalara ev sahipliği yaparken, DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz kaplumbağaları için önemli uyarıda bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bir kişinin yüzerken deniz kaplumbağasına dokunduğunu ifade eden DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Kaska, "Bu davranışlar canlılar için büyük stres yaratmaktadır. Uzman olmayan kişilerin yaban hayvanlarına müdahaleden kaçınması gerekmektedir. Ayrıca yaban hayvanlarını beslemek bu canlıların davranışlarında belirgin değişikliklere yol açmakta ve zarar görmelerine neden olmaktadır. Deniz kaplumbağaları da dahil olmak üzere hiçbir yaban hayvanına dokunmaya çalışmayınız, beslemeyiniz" dedi.

Prof. Dr. Kaska, denizde bir kaplumbağa görüldüğü zaman, suyun altındaki süzülüşlerini uzaktan izleyip, harika anın tadının çıkartılabileceğini söyledi.