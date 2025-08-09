'Çarpıntı' dizisinden ilk afiş geldi: Yayın için geri sayım başladı

Başrollerini Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır ve Lizge Cömert'in paylaştığı; Star ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Çarpıntı" dizisinin afişi yayınlandı.

Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu "Çarpıntı" için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni sezonda ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizinin afişi yayınlandı.

Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice’den oluşan senaryo grubu tarafından kaleme alınan Çarpıntı dizisinin çekimleri devam ediyor.

Hayata tutunma mücadelesi, kesişen hayatlar ve sırlarla dolu bir aileyle izleyiciyi derin bir yolculuğa çıkaracak Çarpıntı; bir kalbin, iki annenin ve tek bir sırrın gölgesinde hiç umulmadık bağları ve buradan filizlenen aşkları ekrana taşıyacak.

Başrollerinde Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır ve Lizge Cömert'in yer aldığı dizinin kadrosunda ;Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş gibi isimlerin yer alıyor.