Çarpıntı dizisinin Meryem'i Pınar Çağlar kimdir? Pınar Çağlar kaç yaşında, nereli?

Pınar Çağlar, Star ekranlarında yayın hayatına başlayan Çarpıntı dizisinde Meryem karakterine hayat vermeye başladı. Pınar Çağlar'ın yaşamı araştırılıyor. Peki, Pınar Çağlar kimdir? Pınar Çağlar kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...
PINAR ÇAĞLAR KİMDİR?
Pınar Çağlar Gençtürk 6 Mart 1982 tarihinde Kocaeli'nde doğdu. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. Ayrıca Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama Yüksek Lisans'ını tamamladı.
Yalnızlar Kulübü isimli oyun ile 17. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Yardımcı Kadın Oyuncusu Ödülü’nü kazandı. Aynı oyun ile ayrıca En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Sadri Alışık Ödülü’nü kazandı.
PINAR ÇAĞLAR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2011-2013 - Muhteşem Yüzyıl - Beyhan Sultan
2012 - Çıplak Gerçek - Gülsen
2013-2014 - Çalıkuşu - Münevver
2016 - Arkadaşlar İyidir - Sema Kahraman
2017 - Evlat Kokusu - Meryem
2018-2019 - Bizim Hikaye - Ferda
2019 - Kadın - Jale Demir
2020-2021 - Arıza - Emine
2021-2024 - Yargı - Aylin Erguvan Yılmaz
2024-2025 - Sen Ağlama İstanbul - Hümeyra
2025 - Çarpıntı - Meryem
PINAR ÇAĞLAR HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2009 - 7 Kocalı Hürmüz - Havva
2010 - Herkes mi Aldatır? - Arzu
2014 - Siccîn - Nisa
2015 - Misofonya - Ece
2015 - Denizatı - Mryie
2020 - Hayat