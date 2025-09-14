Çarpıntı dizisinin Meryem'i Pınar Çağlar kimdir? Pınar Çağlar kaç yaşında, nereli?

Pınar Çağlar, Star ekranlarında yayın hayatına başlayan Çarpıntı dizisinde Meryem karakterine hayat vermeye başladı. Pınar Çağlar'ın yaşamı araştırılıyor. Peki, Pınar Çağlar kimdir? Pınar Çağlar kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

PINAR ÇAĞLAR KİMDİR?

Pınar Çağlar Gençtürk 6 Mart 1982 tarihinde Kocaeli'nde doğdu. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. Ayrıca Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama Yüksek Lisans'ını tamamladı.

Yalnızlar Kulübü isimli oyun ile 17. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Yardımcı Kadın Oyuncusu Ödülü’nü kazandı. Aynı oyun ile ayrıca En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Sadri Alışık Ödülü’nü kazandı.

PINAR ÇAĞLAR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2011-2013 - Muhteşem Yüzyıl - Beyhan Sultan

2012 - Çıplak Gerçek - Gülsen

2013-2014 - Çalıkuşu - Münevver

2016 - Arkadaşlar İyidir - Sema Kahraman

2017 - Evlat Kokusu - Meryem

2018-2019 - Bizim Hikaye - Ferda

2019 - Kadın - Jale Demir

2020-2021 - Arıza - Emine

2021-2024 - Yargı - Aylin Erguvan Yılmaz

2024-2025 - Sen Ağlama İstanbul - Hümeyra

2025 - Çarpıntı - Meryem

PINAR ÇAĞLAR HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2009 - 7 Kocalı Hürmüz - Havva

2010 - Herkes mi Aldatır? - Arzu

2014 - Siccîn - Nisa

2015 - Misofonya - Ece

2015 - Denizatı - Mryie

2020 - Hayat