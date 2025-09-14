Çarpıntı dizisinin Okan'ı Okan Çabalar kimdir? Okan Çabalar kaç yaşında, nereli?

Okan Çabalar, Star ekranlarında yayın hayatına başlayan Çarpıntı dizisinde Okan karakterine hayat vermeye başladı. Okan Çabalar'ın yaşamı araştırılıyor. Peki, Okan Çabalar kimdir? Okan Çabalar kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

OKAN ÇABALAR KİMDİR?

Okan Cabalar 11 Ağustos 1980 tarihinde İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. İzmir'de amatör tiyatro çalışmalarıyla tiyatroya başladı. İzmir Sanat Tiyatrosu'nda, Aysa Prodüksiyon Çocuk Tiyatrosu ve Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı. Kaybedenler, Minör, Öteki Kapı adlı kısa metraj filmlerde rol aldı. 2007-2009 yıllarında Sumru Yavrucuk'la Yalnız Kadın adlı oyunda oynadı. 2009 yılında Tiyatro Hayal Et bünyesinde sahnelenen, Sumru Yavrucuk'un yönettiği "Haletiruhiye" adlı oyunu yazdı ve oynadı.

Ata Demirer'in başrolünü oynadığı Eyyvah Eyvah ve Eyyvah Eyvah 2 filmlerinde rol aldı. 2010 yılında BKM bünyesinde televizyonda yayınlanan Şen Yuva dizisinde Tankut Sıkıcan karakterini canlandırdı ve yine 2011 yılında televizyonda yayınlanan 5'er Beşer projesindeki oyunculuğu ve yarattığı tiplemeler ile dikkat çekti.

OKAN ÇABALAR HANGİ FİLMLERDE VE DİZİLERDE OYNADI?

Rol aldığı diziler

Bahar Dalları - Ali - TRT 1 - 2009

Şen Yuva - Tankut Sıkıcan - atv - 2010

5'er Beşer - Hakkı - atv - 2011

İnsanlar Alemi - Hakkı - Star TV - 2012

Yalan Dünya - Bünyamin Karakaş - Kanal D - 2012-2014

Eğlendirme Dairesi - 2015

Geldim Gördüm Güldüm - Show TV - 2016

Çarpıntı - Star TV - Okan - 2025-

Ayrılık da Sevdaya Dahil - Netflix - Yakında

Filmler

Eyyvah Eyvah - 2010

Eyyvah Eyvah 2 - 2011

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? - 2017

Organize İşler Sazan Sarmalı - 2019

Kendi Yolumda - 2022

Güven Bana - 2023