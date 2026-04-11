Çarşamba’nın yeni nesil çiftçilik: Yılda tam 6 kez hasat ediliyor

Çarşamba Dikbıyık Mahallesi'nde, hidroponik sistemle yetiştirilen maydanozların ilk hasadı, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk ile birlikte il ve ilçe müdürlüğü teknik personellerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Hidroponik sistemle üretilen maydanoz, gıda, kozmetik ve ilaç sanayisinde geniş kullanım alanına sahip bir ürün olarak öne çıkıyor. İklim avantajı ve kapalı sera sistemleri sayesinde, yıl boyunca üretim yapılabilmesi üreticilere önemli fırsatlar sunuyor.

5,5 dekar alanda, 90 bin fide ile kurulan tesiste, bakanlığın EKÜY kapsamında çevre dostu üretim yöntemlerini de uygulanıyor. Hidroponik sistemde bitkinin tüm besin ihtiyacı su yoluyla karşılanırken, aynı üretim döneminde 6 kez hasat yapılabiliyor. Açık alanda dekara ortalama 1,2 ton olan maydanoz üretimi, su kültürü yöntemiyle yaklaşık 9 tona çıkarak verimde büyük bir artış sağlıyor.

Samsun il Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "Modern tarım teknikleriyle üretimde verimliliği artırmayı ve sürdürülebilir tarımı desteklemeyi hedefliyoruz. Hidroponik sistem, üreticilerimize yüksek verim ve düşük maliyet avantajı sağlıyor. Bu tür çevre dostu uygulamalar, ilimizde tarımın geleceğini güvence altına alıyor" dedi.