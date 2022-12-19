'Çaycı Hüseyin' lakaplı Alpaslan Özmol'un annesi hayatını kaybetti
Oynadığı dizi karakterleri 'Çaycı Hüseyin' ile bilinen ünlü oyuncu Alpaslan Özmol anne acısıyla sarsıldı. Özmol'un annesi yaşamını yitirdi.
Bir zamanlar Çocuklar Duymasın adlı dizide Çaycı Hüseyin karakteri ile tanınan Alpaslan Özmol annesini kaybetti.
Acı haberi ise Özmol'un şimdilerde rol aldığı Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden duyurdu.
Bozdağ yaptığı paylaşımda, "Kuruluş Osman dizimizin oyuncularından Alpaslan Özmol'un kıymetli annesi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, Alpaslan Özmol'a ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.
Kuruluş Osman dizimizin oyuncularından Alpaslan Özmol’un kıymetli annesi Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.— Mehmet Bozdağ (@mmehmetbozdag) December 18, 2022
Merhumeye Allah’tan rahmet, Alpaslan Özmol’a ve ailesine başsağlığı diliyorum.
Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/i8wAsw38CP
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