'Çaycı Hüseyin' rolüyle tanınan Alparslan Özmol'un babası son yolculuğuna uğurlandı
Çocuklar Duymasın dizisinde, 'Çaycı Hüseyin' karakteri ile ünlenen Alparslan Özmol'un Gemlik’te yaşayan ve dün yaşamını yitiren babası Coşkun Özmol, bugün toprağa verildi.
Ekranların fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'da 'Çaycı Hüseyin' karakteriyle ünlenen Alpaslan Özmol'un, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan ve solunum rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanenede tedavi gören babası Coşkun Özmol, dün sabah yaşamını yitirdi.
Alpaslan Özmol'un babasının 21 gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi.
Coşkun Özmol'un cenazesi bugün, Bursa'nın Gemlik ilçesi Asım Koçcabıyık Camii'nde, öğlen kılınan cenaze namazının ardından, Gemlik İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Alpaslan Özmol, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti.
Akşam Gazetesi'nden Yasemin İlan'a üzüntüsünü dile getiren Alparslan Özmol, "Gemlik'te yaşayan babam 21 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Nefes darlığı sorunu vardı. Bugün sabah saat 05.00'da vefat ettiği haberini aldım, yola çıktım Gemlik'e gidiyorum. Acım tarifsiz, arayan aramayan acımı paylaşan tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. Allah herkesten razı olsun, zor günümde yanımda olduğunuz için teşekkür ediyorum" diye konuşmuştu.
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