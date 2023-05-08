Çayda korkutan tehlike! Doya doya içtiğimiz çayla ilgili uyarı var

Yayınlanma: 08.05.2023 - 23:12

Güncelleme: 08.05.2023 - 23:12

Uzmanlara göre, aşırı çay tüketimi mide bulantısı, baş ağrısı, sinir bozukluğu, kalpte çarpıntı, elde titreme, demir eksikliği, kansızlık ve uykusuzluk gibi birçok soruna yol açtığını açıkladı.

ÇAYIN ZARARLARI NELERDİR?

İSHAL

Çayın içerisinde bulunan kafein günlük olarak alınması gereken miktarın üzerinde alınırsa sindirim sistemini uyararak ishale sebep olur. Ayrıca, çay vücutta merkezi sinir sistemini de etkileyerek kişinin olaylar karşısında sinirli ve gergin olmasına neden olur.

KABIZLIK

Her ne kadar beklenmedik olsa da çayın içerisinde bulunan tanen isimli madde vücutta depolanır. Çayın fazla tüketimi tanen maddesinin vücuda fazla nüfuz etmesiyle kabızlığa neden olur.

MİDE RAHATSIZLIĞI

Çay kafein içermektedir. Kafein midenize ulaştığında, midede çeşitli asidik maddeler üretmesine neden olur. asidik maddeler vücudun absorbe edeceğinden fazla olduğu zaman mide huzursuz ve rahatsız hissedilir. Ülser, gastrit ya da mide kanseri gibi hastalığa sahipseniz çaydan uzak durmalısınız.

YEMEK BORUSU KANSERİ

Çok sıcak bir şey içtiğinizde bu içecek yemek borusundan geçerken kanala zarar verir. Bu durum yemek borusu kanserinin nedenleri arasında gösterilebilir. Çayınızı sıcak değil ılık içmeniz yemek borusu kanserine yakalanma riskinizi azaltacaktır.

ÇAY DEMLERKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Kaliteli çay demlemek için herkesin bilmesi gereken bir tarif var. İşte çay demlerken dikkat etmeniz gereken 4 püf nokta.

1. Taze su kaynatın. Su kaynadıktan sonra birkaç dakika bekleyin ve sıcaklığının ortalama 80-85 °C'ye düşmesine izin verin. Bu sıcaklıkta çayın lezzeti daha iyi olacaktır.

2. Demlik içerisine çay yapraklarını ekleyin. Genel olarak, bir fincan çay için bir çay kaşığı çay yaprağı kullanabilirsiniz. Ancak, tercihinize göre miktarı artırabilir veya azaltabilirsiniz.

3. Sıcak suyu demliğe ekleyin. Çay yapraklarını tamamen kaplayacak kadar su ekleyin. Demliğin kapağını kapatın ve çayın demlenmesi için 3-5 dakika bekleyin. Demleme süresi, tercihinize göre daha kısa veya daha uzun olabilir.

4. Çayı süzün ve servis yapın. Demlikten çayı süzerek, çay yapraklarını ayırın ve çayı fincanlara dökün. Çayı sıcak veya soğuk servis edebilirsiniz.

Not: Bazı çay türleri, özellikle yeşil çay gibi, daha düşük sıcaklıklarda demlenmelidir. Bu nedenle, çay yapraklarına ilişkin özel talimatları okumanız önerilir.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr