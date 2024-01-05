"Celal Enişte haklı mıydı?" Baba Sahne'de
Anadolu ezgilerini Balkan enstrümanlarıyla yorumladığı türkü ve şarkılarıyla tanınan Özgür Kıyat'ın müzikal gösterisi "Celal Enişte haklı mıydı?" ile bu akşam Baba Sahne'de sevenleriyle buluşuyor.
Özgür Kıyat, 25 yıllık müzik kariyerinin, eğlenceli, trajikomik ve zorlu anlarını, anıları ve şarkıları eşliğinde; ülkenin kaotik ortamını da tiye alarak sahnede izleyenleriyle paylaşıyor.
Yıllar önce odasına girip kendisine “Müziği hobi olarak yap, kendine elle tutulur bir meslek edin” diyen Celal Enişte’ye kulak vermeyen sanatçı, izleyicileri ile birlikte “Celal Enişte haklı mıydı?” sorusunun cevabını tek perdelik müzikal gösteride bulmaya çalışıyor.
Müzisyenler Murat Süngü, Hakan Açıkalın ve Murat Büyükkarhan'ın Kıyat'a eşlik ettiği etkinlik bu akşam Baba Sahne'de, biletler Baba Sahne gişelerinde.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yalancı, iftiracı, kul hakkı yiyen günahkar'
- Yargıtay Başsavcısından yeni 'Can Atalay' açıklaması
- ‘AKP'nin adayları belli oldu’
- Erdoğan'dan 'İstanbul adayı' açıklaması
- Jess Molho: 'Eşim ve kızım benim malım değil'
- Türk sinemasının acı kaybı
- 33 kişi yakalandı: Mossad operasyonu İsrail basınında
- 'Erdoğan üstünü tamamlayacaktır' dedi oran verdi
- Deprem uzmanından korkutan uyarı
- MetroPOLL'den AYM anketi!