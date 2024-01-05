"Celal Enişte haklı mıydı?" Baba Sahne'de

Yayınlanma: 05.01.2024 - 11:30

Güncelleme: 05.01.2024 - 11:31

Özgür Kıyat, 25 yıllık müzik kariyerinin, eğlenceli, trajikomik ve zorlu anlarını, anıları ve şarkıları eşliğinde; ülkenin kaotik ortamını da tiye alarak sahnede izleyenleriyle paylaşıyor.

Yıllar önce odasına girip kendisine “Müziği hobi olarak yap, kendine elle tutulur bir meslek edin” diyen Celal Enişte’ye kulak vermeyen sanatçı, izleyicileri ile birlikte “Celal Enişte haklı mıydı?” sorusunun cevabını tek perdelik müzikal gösteride bulmaya çalışıyor.

Müzisyenler Murat Süngü, Hakan Açıkalın ve Murat Büyükkarhan'ın Kıyat'a eşlik ettiği etkinlik bu akşam Baba Sahne'de, biletler Baba Sahne gişelerinde.



