Celal Şengör neden İstanbul'u terk ediyor? Celal Şengör nereye taşınacak?

Yayınlanma: 09.08.2023 - 12:23

Güncelleme: 09.08.2023 - 12:23

Prof. Dr. Celal Şengör İstanul'da gerçekleşmesi öngörülen deprem sebebiyle İstanbul'dan taşınacak. Peki, Prof. Dr. Celal Şengör İstanbul'dan neden taşınacak? Celal Şengör nereye taşınacak? Celal Şengör'ün yeni evi nerede?

CELAL ŞENGÖR İSTANBUL'U NEDEN TERK EDİYOR?



Prof. Dr. Celal Şengör İstanul'dan taşınma sebebini şöyle açıklıyor.



“Tabii ki, bütün İstanbul yerle bir olmayacak. Mustafa Erdik 8 bin binanın akordeon gibi olacağını söylüyordu. Bu sayı galiba daha fazla olacak. 60-70 bin bina tamamen çökmese de yıkılacak. Kurtarma çalışmaları için sokaklara girilemeyecek. Kente giren çıkan yolların önemli bir bölümü kullanılamaz hale gelecek, ortaya çıkacak kaos ortamında sağ kalanlar da günlerce belki haftalarca bloke olacak

Kentin elektrik, su, kanalizasyon ve doğalgaz alt yapısı bitecek. İlk gün her yerde yangınlar olacak. İtfaiye enkaz altında kaldığı için, itfaiyeciler ya enkaz altında olduğu için, ya enkaz altındaki araçlarına ulaşamadığı için bu yangınlara müdahale edilemeyecek.

CELAL ŞENGÖR NEREYE TAŞINACAK?

Prof. Dr. Celal Şengör İstanbul'da Anadolu Hisarı'nda yaşıyor. Şengör İstanbul'dan taşınacağını açıklayınca nerede yaşayacağı merak konusu oldu. Celal Şengör'ün Çanakkale'deki evinde yaşayacağı iddia edildi. Şengör'ün yazlık villasının Çanakkale'nin Biga ilçesinde olduğu öne sürüldü.











