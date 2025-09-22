Cem Adrian'dan İsrail tepkisi: Medeniyete zerre inancım kalmadı

Cem Adrian, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepkisini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde “Sözlerin, seslerin, nefeslerin bittiği yerdeyiz. Gazze, Filistin… Artık koskocaman bir mezarlık” ifadelerini kullanan şarkıcı, duygularını bir kez daha sosyal medyadan paylaştı.

Adrian, X hesabından yaptığı açıklamada, yaşananlara karşı derin bir ümitsizlik duyduğunu belirtti: “İlk kez bir şey hakkında bu kadar ümitsizim. Ümitsizim diye duracak, susacak değilim. Ancak artık bir şeyi değiştirir diye değil, sadece üzüntü, keder ve öfkem için yazıyorum. Benim medeniyete zerre inancım kalmadı. Biz insanlık hiçbir yere varamamışız. Hiçbir şey olamamışız.”

Dünyadaki büyük devletleri eleştiren Adrian, insan haklarının çıkarlar söz konusu olduğunda göz ardı edildiğini vurguladı. Şarkıcı, Filistin’de yaşananları “2025 yılında dünyanın ortasında bir soykırım… Aleni ve açık. Bu kadar bence. Medeniyet son perde” sözleriyle özetledi.