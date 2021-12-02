Cem Davran, Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının perde arkasını anlattı

02 Aralık 2021 Perşembe, 10:11

Haber Global ekranlarında yayınlanan 'Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum' programının bu haftaki konuğu Erkan Can ve Cem Davran oldu.

Davran, programda Türk televizyon tarihine damga vuran Seda Demirel'in "Ne dedin sen?" diyerek Hande Ataizi'ye tokat atmasının perde arkasını anlattı.

"TOKATI HERKES GÖRÜNCE EKRANDA DA VERDİLER"

2001 yılında yayınlanmaya başlayan İki Kere Kiki programında yaşanan tartışmayla ilgili konuşan Davran, şunları söyledi:

"Hande Ataizi ile yaptığımız İki Kere Kiki programını ben yazdım. Bunun adı yanlış yazıldı o yüzden öyle kaldı. Aslında İki Kere İki idi. O zamanlar ben şov yapıyordum. Şov karakterlerinin kıyafeti vardı. Sevda Demirel'in olduğu program canlı değildi. Ama o zamanlar magazin kameraları program kayıtlarına girebiliyordu. Yapımcı görüntüler daha sonradan verilecek dendi ve kanal yayınlandı bunu. Herkesin gözü önünde olduğu için verildi. Talihsiz bir olaydı bu da. Sevda Demirel kalktı gitti. Başka konuk aldık. Hande Ataizi toparlandı sonra programa geri döndü. O zamanlar herkes şoka girmişti. Programdan çıktıktan sonra 'Ben ne yapıyorum, ben tiyatrocuyum' demiştim. O da aslında teatral bir işti. Bir şov programıydı. Sonrasında çok da güzel bölümler çektik."



















