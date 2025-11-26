Cem Uçan yaptığı açıklamalar nedeniyle sosyal medyada araştırılmaya başlandı. Peki, Cem Uçan kimdir? Cem Uçan kaç yaşında, nereli? Cem Uçan hangi yapımlarda oynadı?

CEM UÇAN KİMDİR?

Cem Uçan, 12 Ağustos 1976 yılında İstanbul’da doğdu. 2012 yılında Acayip Hikayeler dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atan Uçan, 2014 yılında rol aldığı Filinta dizisi ile adını duyurdu.

CEM UÇAN HANGİ YAPIMLARDA OYNADI?

Uçan, "Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam", "Küçük Kıyamet", "Nizama Adanmış Ruhlar", "Kurt Kanunu", "Sungurlar", gibi yapımlarda rol alan Cem Uçan, başrolünü Engin Altan Düzyatan’ın üstlendiği "Diriliş Ertuğrul" dizisinde Aliyar karakterine hayat verdi. 2018 yılında "Hürkuş: Göklerdeki Kahraman" ve "Kardeşim İçin Der'a" filmlerinde yer alan Cem Uçan son olarak yönetmen koltuğunda Osman Kaya’nın oturduğu Deliler Fatih’in Fermanı filminde Gökkurt karakterini canlandırdı.