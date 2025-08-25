Cem Yılmaz'dan G.O.R.A. hayranlarını heyecanlandıran paylaşım

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.08.2025 12:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Cem Yılmaz, kült film G.O.R.A'nın devamı “G4G” senaryosunu tamamladığını sosyal medyadan duyurdu; hayranlar 20 yıl aradan sonra geri dönecek filme büyük heyecanla hazırlanıyor.

Türk sinemasının kült yapımlarından G.O.R.A, 20 yıl aradan sonra geri dönüyor. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla merakla beklenen devam filmi “G4G” (GORA 4 GORA) senaryosunu tamamladığını duyurdu.

Geçtiğimiz Mayıs ayında yeni filmin adının “GORA 4 GORA” olacağını açıklayan Yılmaz, bu paylaşımıyla hayranlarını sevindirmişti. Son paylaşımında senaryonun bitmiş halini elinde tuttuğu bir fotoğraf yayınlayan Cem Yılmaz, “Üzgünüm, daha fazla bekleyemem” ifadelerini kullanarak filmin hazırlık sürecinin tamamlandığını müjdeledi.

Image

Hayranlar, yıllardır beklenen devam filmi için sosyal medyada büyük heyecan yaşarken, filmin vizyon tarihiyle ilgili bilgiler önümüzdeki dönemde paylaşılacak.

İlgili Konular: #Cem Yılmaz