Cem Yılmaz duyurdu: 'Karakomik Filmler' serisinin senaryosu kitap oldu

10 Şubat 2022 Perşembe, 12:37

Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz'ın ‘Karakomik’ film serisinin senaryosu ve senaryo notları kitap oldu. Yılmaz, İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlanan yeni kitaplarını sosyal medya hesabından duyurdu.

'FIRINDAN YENİ ÇIKTI'

Yılmaz, Twitter’dan yaptığı paylaşımda "Fırından yeni çıktı. Senaryo kitaplarıma 2 yeni kardeş geldi" ifadelerini kullandı.

Fırından yeni çıktı. Senaryo kitaplarıma 2 yeni kardeş geldi @inkilapkitabevi pic.twitter.com/EVRBarQSAD — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) February 8, 2022











