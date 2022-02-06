Cem Yılmaz'dan hayat pahalılığı çıkışı: 'Ya hırsızdır ya deli'

06 Şubat 2022 Pazar, 16:18

Peş peşe gelen zamların ardından ünlü komedyen Cem Yılmaz da isyan etti.

"Hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli" diyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından hayat pahalılığına ilişkin sitemde bulundu.

" 'SİMİT ÇOK PAHALI DİYİP' SIRAMIZI MI SAVALIM"

Yılmaz'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle;

“Eskiden şey vardı , ödediğiniz vergiler size yol,su,elektrik olarak geri dönüyor !! Bir çok giden memnun ki yerinden, çok seneler geçti dönen yok seferinden. Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli. İyi günler.

Otomobil Avrupada bu kadarken bizde niye bu kadar diyosun , “e var ki alıyon” diyo …lan hersey bu kadar pahalı olmasa sen de alıcan.Her şeyi simit üzerinden konuşmaktan zaten şüphelenmek lazım. “ Bari simit pahalı olmasın “ diye ideal mi olur. Peh !

İşine bak Ceeam ! Bakıyorum zaten kurumlar vergimi gecen hesapladık da o yüzden konuşuyorum…yoksa biz de mi “Simit çok pahalı yaa “ diyip sıramızı savalım mı ? Memleket diyorum …zengin …zengin ! Yalnızca bizim haberimiz yok ! Misal hava 32 derece hissedilen 18 gibi düşün.”

Eskiden şey vardı , ödediğiniz vergiler size yol,su,elektrik olarak geri dönüyor !! Bir çok giden memnun ki yerinden,cck seneler geçti dönen yok seferinden. Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli. İyi günler. — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) February 6, 2022



































