Cem Yılmaz sağ gözünün yüzde 50 görmediğini açıkladı: 'Ben bu mesleğe gözlerimi verdim'

Komedyen Cem Yılmaz, sağ gözünün yüzde 50 görmediğini belirtti. Yılmaz, kendisini Zeki Müren'e benzetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 11:25
Cem Yılmaz sağ gözünün yüzde 50 görmediğini açıkladı: 'Ben bu mesleğe gözlerimi verdim'
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 Komedyen Cem Yılmaz, gösterisinde ciddi bir sağlık problemi yaşadığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde doktora gittiğini aktaran Cem Yılmaz, sağ gözünde yüzde 50 görme kaybı yaşadığını söyledi.

Yılmaz, gözünün görmediğini belirterek, doktora gittiğini ve doktorun sağ gözünde çok enteresan bir hastalık olduğunu kendisine söylediğini açıkladı. Yılmaz, konuşmasının devamında, “Retina ayrılmış yerinden arkada. Bu gözüm yüzde elli görmüyor benim" diye konuştu. 

Yılmaz, sağlık sorununa ilişkin konuşmasının devamında esprili bir dille, "Meslek ağabey. Ben işte bu mesleğe gözlerimi verdim. Zeki Müren nasıl kalbini verdi sizlere ben de gözümü verdim yani. Tek harfle yırttım" dedi. 


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