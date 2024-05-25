Cem Yılmaz: Evet bütün haberler, yorumlar haklı…
Ünlü komedyen Cem Yılmaz “Evet bütün haberler,yorumlar haklı.. Cimriyim ve çocuğumla ilgilenmiyorum..(bu bilinen bir gerçek) ve tabiki oğlumu tek başıma yaptım” ifadelerini kullandı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın, eski eşi Ahu Yağtu’ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp 40 bin Türk lirası olarak ödenmesi talebiyle ilgili Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararını verdi. Yargıtay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi’nin kararını onayarak Cem Yılmaz’ın 10 bin dolar nafaka ödemeye devam etmesine hükmetmişti.
Söz konusu haberin ardından Yılmaz, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.
Yılmaz’ın paylaşımı şu şekilde:
“Evet bütün haberler,yorumlar haklı..Cimriyim ve cocuğumla ilgilenmiyorum..(bu bilinen bir gercek) ve tabiki oğlumu tek başıma yaptım :) İyi eğlenceler…Minik not 11 yıl önce boşandım..( dünyada bir ilk )”
Evet bütün haberler,yorumlar haklı..Cimriyim ve cocuğumla ilgilenmiyorum..(bu bilinen bir gercek) ve tabiki oğlumu tek başıma yaptım :) İyi eğlenceler…Minik not 11 yıl önce boşandım..( dünyada bir ilk )— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) May 24, 2024
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