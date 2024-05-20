Cem Yılmaz müjdeyi verdi: 'GORA 4 GORA' ne zaman yayımlanacak?

Yayınlanma: 20.05.2024 - 22:02

Güncelleme: 20.05.2024 - 22:02

G.O.R.A filminin izleyicisi ile buluşmasının üzerinden tam 20 yıl geçti. 2004 yılında sinemalardaki yerini alan filmin ardından kısa bir süre sonra "GORA 4 GORA" filminin yayımlanacağı Cem Yılmaz tarafından duyuruldu. Peki, GORA 4 GORA ne zaman, nerede yayımlanacak? GORA 4 GORA filminin konusu ne oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

GORA 4 GORA NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Filmin yayın tarifi ile ilgili bir bilgi henüz paylaşılmasa da Cem Yılmaz yaptığı paylaşıma "20 yıl sonra gelen lezzet!" notunu ekledi. Bu nedenle filmin 2024 yılında izleyicisi ile buluşması bekleniyor.

GORA 4 GORA NEREDE YAYIMLANACAK?

GORA 4 GORA filmi Netflix üzerinden izleyicisi ile buluşacak.

GORA 4 GORA FİLMİNİ KONUSU NE?

20 yıl önce yayımlanan G.O.R.A filminde Cem Yılmaz tarafından canlandırılan Arif isimli karkter uzaylılar tarafından kaçırılmıştı. İlerleyen zamanlarda çıkan filmlerle de bu bir seriye dönmüştü. 2008 yılında A.R.O.G yayımlanarak bu sefer de Arif Yontma Taş Devri'ne gider. Cem Yılmaz en son Arif V 216 filminde Arif karakterini canlandırmıştı.

İsim benzerlikleri nedeniyle GORA 4 GORA filminin de önceki filmlerle bağlantılı olması beklense de Cem Yılmaz'dan henüz filmin konusu ve oyuncuları ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.