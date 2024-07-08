Cem Yılmaz'dan duygusal paylaşım: Özkan Uğur'suz bir sene geçti...
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, rol arkadaşı usta sanatçı Özkan Uğur’u hayatını kaybedişinin birinci yılında sosyal medya hesabından andı.
Türkiye’nin en önemli sanatçılarından, müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, 8 Temmuz 2023’te aramızdan ayrıldı.
Ölümünün 1. yılında sanat camiası ve sevenleri onu unutmadı. Birçok yapımda birlikte rol aldığı ve Özkan’ı gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlayan Cem Yılmaz da Özkan Uğur’u unutmadı.
Yılmaz sosyal medya hesabından, “Kalbimizdesin Özkan Abim” notuyla Özkan Uğur’un fotoğrafını paylaştı.
Kalbimizdesin Özkan Abim ?? pic.twitter.com/np2MgDXPw6— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) July 7, 2024
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