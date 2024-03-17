MFÖ Grubu, Özkan Uğur'un vefatının ardından ilk konserini verdi

Yayınlanma: 17.03.2024 - 12:44

Güncelleme: 17.03.2024 - 12:44

Usta sanatçı Özkan Uğur 8 Temmuz 2023'te hayata veda etti. Yıllardır mücadele ettiği lenf kanserine yenik düşen Uğur'un vefatı sanat camiasını yasa boğarken, MFÖ Grubu'nu ise derinden sarstı.

Grubun solistleri ve 52 yıllık kadim dostları sanatçı Mazhar Alanson ve Fuat Güner, yaşadıkları acı günde yaptıkları açıklamalarda hafızalara kazındı.

1 yıla yakın süredir konser vermeyen MFÖ Grubu ise dün akşam Özkan Uğur'suz ilk konserini verdi.

Dün sevenlerinin karşısına çıkan Güner ile Alanson, Uğur'un görüntüsünün barkovizyona gelmesiyle duygu dolu anlar yaşadı.

Salondaki izleyiciler iki ünlü isme alkışlarla destek verdi.

O anlar sosyal medyada da gündem oldu. Konserden bir anı da sosyal medya hesabından paylaşan Mazhar Alanson, "Özkan da bizimleydi" notunu ekledi.