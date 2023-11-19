Özkan Uğur'un cenazesine katılmamıştı: Sebebini açıkladı
'Ah Canım Vah Canım' şarkısıyla hatırlanan şarkıcı Ahmet Akkaya, Özkan Uğur'un cenazesine neden katılmadığını açıkladı.
1994 yılında Özkan Uğur'un da desteğiyle ilk albümünü çıkaran ve 'Ah Canım Vah Canım' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Ahmet Akkaya Özkan Uğur'un cenazesine neden katılmadığını açıkladı.
"Özkan Uğur'un yeri hayatımda çok özeldir, onu çok özlüyorum" diyen Akkaya, 8 Temmuz'da hayatını kaybeden usta müzisyenin cenazesine 'özellikle' katılmadığını söyledi.
Habertürk'ün haberine göre, Özkan Uğur ile arasında ağabey - kardeş ilişkisi olduğunu belirten müzisyen, "Cenazelerde tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Bazı insanlar orayı kendi şovlarına dönüştürüyorlar o yüzden katılmak istemedim. Ona her zaman dualarımı gönderiyorum" dedi.
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