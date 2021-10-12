Cem Yılmaz’ın gösterisi İngiltere’nin kabul etmediği aşılar yüzünden iptal edilmiş

12 Ekim 2021 Salı, 09:58

Cem Yılmaz, 31 Ekim 2021 tarihinde Londra’da gerçekleşmesi planlanan ‘CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus’ adlı gösterisinin pandemi önlemleri kapsamında iptal edildiğini açıkladı. Ancak işin aslı sonradan ortaya çıktı. Bilindiği üzere İngiltere, Türkiye’de yapılan aşıları kabul etmiyor ve Türkiye’de aşı olup İngiltere’ye gelen yolculara bulundukları adreste 10 gün karantina şartı koşuyor.

Londra Gündem'in haberine göre, Cem Yılmaz’ın da aşısını Türkiye’de olduğu için, karantina yüzünden Londra’daki gösterisini iptal etmek zorunda kaldığı ortaya çıktı. Çünkü şu an İngiltere’de gösterilerde pandemi önlemi uygulanmıyor ve tüm etkinlikler yapılabiliyor. Yılmaz’ın Londra’daki gösteri için 10 gün öncesinden İngiltere’ye gelmesi ve 10 gün karantinada kalması gerekiyordu. Ancak Yılmaz’ın ‘Erşan Kuneri’ çekimleri devam ettiği için bu süreyi Londra’da geçirmesi imkansızdı.

Cem Yılmaz aşı olduğunda sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarıyla çektirdiği bu fotoğrafı paylaşmıştı.

BÜYÜK GELİR KAYBI

Cem Yılmaz gösterisi iptal edildiği için, bilet paralarının seyircilerin hesaplarına otomatik olarak iade edileceğini açıkladı. Yılmaz, 3632 oturma kapasiteli salonda sevenlerinin karşısına çıkacaktı. En ucuz biletin 45.25 pound olduğu gösteri için 56 pound, 78 pound, 89 pound, 100 pound ve 111 pound olmak üzere 6 farklı kategoride bilet satılmıştı.