Havaların ısınmasını ve baharın gelişini bekleyenler, cemre düşme tarihleri, günleri ve sıralaması 2026 takvimine odaklandı. Peki, Cemre havaya ne zaman düşecek, 2. cemre nereye düşer?

CEMRE HAVAYA NE ZAMAN DÜŞECEK?

1. cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. Baharın ilk belirtisidir; atmosferdeki soğuk kırılmaya başlar ve güneş ışınlarının etkisi hissedilir.

2. VE 3. CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

2. Cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşer. İkinci cemre ile birlikte deniz, göl ve akarsularda ısınma başlar; buzların çözülme süreci hızlanır.

3. Cemre 5 - 6 Mart tarihlerinde toprağa düşer. Son cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte kır çiçekleri açmaya başlar, ağaçlara su yürür ve tarımsal faaliyetler ivme kazanır.