Akasya Durağı dizisinde Zeyno karakteriyle tanınan oyuncu Sitare Akbaş, O Kız dizisiyle bilinen sevgilisi Cengiz Orhonlu ile aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlandı. Peki, Cengiz Orhonlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Cengiz Orhonlu'nun rol aldığı dizi ve filmler...

CENGİZ ORHOLU KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, koordinatör ve ışık tasarımcısı Cengiz Orhonlu, 8 Kasım 1994 tarihinde İstanbul’da doğdu. Ünlü oyuncu Kamuran Akkor’un torunudur.

Eğitim ve Kariyer Başlangıcı

Cengiz Orhonlu, Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. Tiyatro dünyasına ışık asistanı olarak adım atan Orhonlu, Kats Sahne’de tiyatro yaparak deneyim kazandı. Şu anda Kats Sahne’de tiyatro oyunculuğu, koordinatörlük ve ışık tasarımı görevlerini sürdürüyor.

Tiyatro Çalışmaları ve Ödülleri

Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri 2022: En İyi Müzik

Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri 2020: Genç Yetenek

Görev Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Seyirci – Işık Tasarımcı (2020)

Kelebekler Özgürdür – Oyuncu / Işık Tasarımcı (2019)

Ufak Tefek Yaşamlar – Oyuncu / Işık Tasarımcı (2018)

Paket Servis – Oyuncu (2017)

Fareli Köyün Klarnetçisi – Oyuncu / Işık Tasarımcı (2017)

Patron – Işık Tasarımcı (2017)

Fareli Köyün Kavalcısı – Işık Tasarımcı

Rol Aldığı Film ve Diziler

O Kız (Ozan, TV Dizisi, 2022)

Arka Sokaklar (TV Dizisi, 2019)

Bensiz (Sinema Filmi, 2013)