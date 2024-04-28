‘Cennet Mahallesi’nin ‘Pembe’si Melek Baykal’dan yıllar sonra gelen itiraf… ‘Onlar varsa oynamam dedim’
Usta oyuncu Melek Baykal, canlandırdığı 'Pembe' karakteri ile hafızalara kazınan Cennet Mahallesi dizisine ilişkin ilginç bir itirafta bulundu. Baykal, dizinin proje aşamasında başrolde yer alan iki oyuncudan memnun olmadığını ve o isimlerle dizide rol almak istemediğini itiraf etti.
Hayat verdiği sayısız karakter ile Türkiye'nin usta oyuncuları arasında yer alan Melek Baykal ve Müjdat Gezen, geçmiş yıllarda birlikte rol aldıkları Cennet Mahallesi dizisine ilişkin ilgi çeken bir söyleşide bulundu.
2004-2007 yılları arasında reyting rekorları kıran dizi, televizyon tarihi arasında kült yapımlar arasına girerken, dizinin hiç bilinmeyen bir yönünü Melek Baykal yıllar sonra seyirciyle paylaştı.
Dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu ile ilk görüşmesinden sonra başrolde oynayacak isimlerden memnun olmadığını belirten Baykal, iki oyuncunun diziye devam etmesi halinde kendisinin rol almak istemediğini belirtti.
Müjdat Gezen ile Bizim Ev programında konuşan Baykal, Alişan ve Çağla Şikel'in o dönem ekran tecrübesinin olmaması ve birinin türkücülük, diğerinin ise modellikten geliyor olması nedeniyle önyargı sahibi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Ben ikisine de karşı çıkmıştım. Çünkü Türker İnanoğlu benimle ilk konuştuğunda dedi ki Alişan ve Çağla Şikel var. Dedim ki o zaman beni affedin nolur, çünkü ben biri manken diğeri türkücü... Oynayamam kusura bakmayın. Israrla "Sen bana güven, olacak" dedi ve gerçekten de oldu. Türker abi havayı çok iyi koklayan bir adamdı.”
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