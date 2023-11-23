Melek Baykal’ın ekranlara döneceği proje belli oldu

Yayınlanma: 23.11.2023 - 11:37

Güncelleme: 23.11.2023 - 11:40

Melek Baykal ‘Yan Oda’ dizisinde çok farklı bir role hayat vermeye hazırlanıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, usta oyuncu bu kez kilo sorunu olan, sağlık sorunları nedeniyle oldukça huysuz ve gizemli ‘Cevale’ rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Barış Günger’in kaleminden çıkan OGM Pictures imzalı dizi Çağrı Vila Lostuvalı tarafından çekilecek.

Star TV‘de yayınlanacak olan dizide her şey Cevale’nin sunucu kızı Verda’nın programına konuk olan iş insanı Fikret Alabey’le evlilik kararı almasıyla başlayacak.

Kızının bu evliliği ailesine zor anlar yaşatmayı alışkanlık haline getiren Cevale’nin hayatını tamamen değiştirecek.