İsmail Hacıoğlu’nun başrolü Özgü Kaya ile paylaştığı Cennetin Çocukları dizisinden beklenen tanıtım geldi.
İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz, Yurdaer Okur, Ali Seçkiner Alıcı, Ali Düşenkalkar, Şebnem Doğruer, Münire Apaydın, Bihter Dinçel, Eda Akalın, Ali Gözüşirin, Evliya Aykan, Eren Hacısalihoğlu, Birand Tunca ve Ecem Çalhan gibi isimleri buluşturan dizinin senaryosunu Ali Kara kaleme aldı.
Dizi, yıllarca suç dünyasının tam merkezinde yaşayan İskender’in, bir gün kendini özlemini duyduğu sıcak bir aile ortamında bulmasıyla başlayan, sokaklardan yuva sıcaklığına uzanan değişim yolculuğunu konu ediniyor.
Eylül ayından itibaren TRT 1'de ekranlara gelecek olan dizinin yönetmen koltuğunda Soner Caner oturuyor.