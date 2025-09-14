Yurdaer Okur, TRT ekranlarında yayın hayatına başlayan Cennetin Çocukları dizisinde Baytar Ahmet karakterine hayat vermeye başladı. Yurdaer Okur'un yaşamı araştırılıyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinin Ahmet'i Yurdaer Okur kimdir? Yurdaer Okur kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...
YURDAER OKUR KİMDİR?
Yurdaer Okur 29 Ekim 1974'te Rize'de doğdu. 1999'da Genco Erkal ile tanışan Okur, Dostlar Tiyatrosu'na katılarak Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı. Ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yevmiyeli oyuncu olarak yer almaya başladı. 2002 yılında kadrolu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na girdi. 2000 yılından başlayarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok oyunda yer aldı ve yönetmenlik yaptı. Çocuk oyunu yönetti. Diyarbakırlı gençlere drama dersleri verdi.
YURDAER OKUR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1999 - Ferhunde Hanımlar
1999 - Çiçek Taksi - Yabancı turist
2000 - Üzgünüm Leyla
2000 - Evdeki Yabancı
2001 - Çifte Bela
2001 -Tatlı Hayat
2002 - Aslı ile Kerem
Dadı - Gazeteci
Dadı -2005 - Belalı Baldız - Demir
Dadı - Aşk Oyunu - Hakan
2006-2008 - Köprü - Tekin
2007 - Kabuslar Evi: Çarşamba Karısı - Erdal
2010 - Kılıç Günü - Mustafa Kiziroğlu
2011-2012 - Sakarya Fırat - Kerküklü Süleyman
2012-2015 - Karadayı - Turgut Akın
2014 - Reaksiyon - Gürkan
2015-2016 - Yeter - Yekta Harmanlı
2016 - Saruhan - Kadı
2018 - Alija - Aliya İzzetbegoviç
2019 - Nöbet - Binbaşı Barış Kalender
2019 -Sevgili Geçmiş - Tekin Malik
2020 - Kuruluş Osman - Balgay
2020-2021 - Kefaret - Ahmet Çınarlı
2021-2022 - Alparslan: Büyük Selçuklu - Emir Bozan / Tuğrul Bozan
2022 - Hakim - Azem Demirkıran
2022, 2023 - Yargı - Savcı Turgut Ali
2023-2025 - Yabani - Serhan Soysalan / Taklacı
2025 - Piyasa - Şefik Arzen
2025 - Cennetin Çocukları
YURDAER OKUR HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2002 - Sır Çocukları
2005 - Chemins d'O (Güneşin Doğuşu) - Güneş
2005 -Gen - Dr. Ragıp
2005 - Kısık Ateşte 15 Dakika
2011 - Türkan - Komiser Emin
2011 - Labirent - İsmet
2018 - Direniş Karatay - Baycu Noyan
2018 - Keşif - Bekir
2019 - 7. Koğuştaki Mucize - Yarbay Aydın
2019 -Körler Pencereden Bakar mı? - Doktor
2020 - Bilmemek - Sinan
2020 -Son Kale Hacıbey - Ahmet Paşa
2023 - Demir Kadın: Neslican - Dr. Nevzat
2023 - Kadınlara Mahsus - Metin Ünal
2024 - Hain - Nadir