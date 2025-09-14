Yurdaer Okur, TRT ekranlarında yayın hayatına başlayan Cennetin Çocukları dizisinde Baytar Ahmet karakterine hayat vermeye başladı. Yurdaer Okur'un yaşamı araştırılıyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinin Ahmet'i Yurdaer Okur kimdir? Yurdaer Okur kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

YURDAER OKUR K İMDİR?

Yurdaer Okur 29 Ekim 1974'te Rize'de doğdu. 1999'da Genco Erkal ile tanışan Okur, Dostlar Tiyatrosu'na katılarak Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı. Ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yevmiyeli oyuncu olarak yer almaya başladı. 2002 yılında kadrolu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na girdi. 2000 yılından başlayarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok oyunda yer aldı ve yönetmenlik yaptı. Çocuk oyunu yönetti. Diyarbakırlı gençlere drama dersleri verdi.

YURDAER OKUR HANG İ DİZİLERDE OYNADI?

1999 - Ferhunde Hanımlar

1999 - Çiçek Taksi - Yabancı turist

2000 - Üzgünüm Leyla

2000 - Evdeki Yabancı

2001 - Çifte Bela

2001 -Tatlı Hayat

2002 - Aslı ile Kerem

Dadı - Gazeteci

Dadı -2005 - Belalı Baldız - Demir

Dadı - Aşk Oyunu - Hakan

2006-2008 - Köprü - Tekin

2007 - Kabuslar Evi: Çarşamba Karısı - Erdal

2010 - Kılıç Günü - Mustafa Kiziroğlu

2011-2012 - Sakarya Fırat - Kerküklü Süleyman

2012-2015 - Karadayı - Turgut Akın

2014 - Reaksiyon - Gürkan

2015-2016 - Yeter - Yekta Harmanlı

2016 - Saruhan - Kadı

2018 - Alija - Aliya İzzetbegoviç

2019 - Nöbet - Binbaşı Barış Kalender

2019 -Sevgili Geçmiş - Tekin Malik

2020 - Kuruluş Osman - Balgay

2020-2021 - Kefaret - Ahmet Çınarlı

2021-2022 - Alparslan: Büyük Selçuklu - Emir Bozan / Tuğrul Bozan

2022 - Hakim - Azem Demirkıran

2022, 2023 - Yargı - Savcı Turgut Ali

2023-2025 - Yabani - Serhan Soysalan / Taklacı

2025 - Piyasa - Şefik Arzen

2025 - Cennetin Çocukları

YURDAER OKUR HANGİ F İ LMLERDE OYNADI?

2002 - Sır Çocukları

2005 - Chemins d'O (Güneşin Doğuşu) - Güneş

2005 -Gen - Dr. Ragıp

2005 - Kısık Ateşte 15 Dakika

2011 - Türkan - Komiser Emin

2011 - Labirent - İsmet

2018 - Direniş Karatay - Baycu Noyan

2018 - Keşif - Bekir

2019 - 7. Koğuştaki Mucize - Yarbay Aydın

2019 -Körler Pencereden Bakar mı? - Doktor

2020 - Bilmemek - Sinan

2020 -Son Kale Hacıbey - Ahmet Paşa

2023 - Demir Kadın: Neslican - Dr. Nevzat

2023 - Kadınlara Mahsus - Metin Ünal

2024 - Hain - Nadir