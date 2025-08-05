'Cennette kutlama' videosu tepki çekti: Rod Stewart’a yapay zeka eleştirisi

İngiliz şarkıcı Rod Stewart, verdiği konserde, hayatını kaybeden meslektaşlarına ilişkin bir yapay zekâ videosunu sahnedeki büyük ekrandan yansıttı.
Rod Stewart, yapay zekâ videosunu 22 Temmuz'da 76 yaşında hayatını kaybeden Ozzy Osbourne ithaf etti.
VİDEODA HANGİ ÜNLÜLER BULUNUYOR?
Cennette kutlama konulu söz konusu videoda; Rod Stewart ile hayatta olmayan meslektaşlarının yan yana görüntüleri yer alıyor.
- Michael Jackson... 2009
- Tina Turner... 2023
- Prince... 2016
- Kurt Cobain... 1994
- Bob Marley... 1981
- Amy Winehouse... 2011
- George Michael... 2016
- Ozzy Osbourne... 2025
- Whitney Houston... 2012
- Tupac Shakur... 1996
- Freddie Mercury... 1991
- Aaliyah... 2001
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