Çeşmi Nigar Çorbası nasıl yapılır? Çeşmi Nigar Çorbası tarifi...
Çeşmi Nigar Çorbası, geleneksel bir Osmanlı çorbasıdır. Çeşmi Nigar, özellikle soğuk kış günlerinde tercih edilen besleyici bir lezzettir. Genellikle Türk mutfağında özel günlerde veya davet sofralarında servis edilir. Çeşmi Nigar çorbasının tarifi çeşitlilik gösterebilir. Biz de tarifimizde sıklıkla kullanılan kırmızı mercimek yerine nohut kullandık.
Çeşmi Nigar Çorbası, Osmanlı mutfağına ait geleneksel bir çorba çeşididir.
İşte Çeşmi Nigar Çorbası'nın tarifi:
ÇEŞMİ NİGAR ÇORBASI MALZEMELERİ NELERDİR?
1 su bardağı nohut (önceden ıslatılmış ve haşlanmış)
2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
1 adet orta boy soğan (doğranmış)
2 yemek kaşığı un
6 su bardağı tavuk veya et suyu
Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı)
1 su bardağı yoğurt
1 adet limon suyu
2 yumurta sarısı
Taze maydanoz veya dereotu (servis için)
ÇEŞMİ NİGAR ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Haşlanmış nohutları süzün ve kenara alın.
Bir tencerede yağı ısıtın, doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
Üzerine unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.
Tavuk veya et suyunu yavaşça ekleyin, sürekli karıştırarak topaklanmamasını sağlayın.
Kaynamaya başlayınca haşlanmış nohutları ekleyin, karıştırın ve bir taşım kaynatın.
Ayrı bir kapta yoğurdu, limon suyunu ve yumurta sarılarını çırpın.
Hazırladığınız bu karışımı çorbaya yavaşça ekleyerek sürekli karıştırın, kaynama noktasına getirin ama kaynatmayın.
Tuz ve baharatlarla çorbayı tatlandırın.
Ocaktan almadan önce üzerine taze maydanoz veya dereotu ile servis yapabilirsiniz.
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