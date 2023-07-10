Yayınlanma: 10.07.2023 - 12:01

Güncelleme: 10.07.2023 - 12:01

Fenerbahçe'nin yanı sıra Trabzonspor ve Beşiktaş'ında ilgilendiği konuşulan Alexander Djiku'nun kariyeri ve hayatı araştırılıyor. Peki, Alexander Djiku kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi mevkiide oynuyor? Alexander Djiku hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Alexander Djiku hakkında merak edilenler...

ALEXANDER DJIKU KİMDİR?

Alexander Djiku, 9 Ağustos 1994 yılında Montpellier, Fransa'da dünyaya geldi. Gana uyrukludur. 1.82 metre boyundaki stoper futbola Bastia alt yapısında başladı ve burada profesyonel oldu. 2017 yılında 2 milyon euro karşılığında SM Caen'e transfer oldu.

2019-2020 sezonunda ise bu kez 4.5 milyon euroya Strasbourg tarafından bonservisi alındı. Aslen Ganalı olan deneyimli oyuncu ülkesinin formasını 17 kez terletti ve 1 gol attı. 1 kez yılın futbolcusu seçildi.

Kariyerinde çıktığı 215 maçta 5 gol atıp 1 de asist yaptı.

ALEXANDER DJIKU HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2012-2016 Bastia B

2014-2017 Bastia

2017-2019 Caen

2019– Strasbourg