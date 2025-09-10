Son yıllarda televizyon ekranlarında sıkça boy gösteren Ceyhun Mengiroğlu'nın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Ceyhun Mengiroğlu kimdir? Ceyhun Mengiroğlu kaç yaşında, nereli? Ceyhun Mengiroğlu dizileri

CEYHUN MENGİROĞLU KİMDİR?

Ceyhun Mengiroğlu, 5 Aralık 1986 tarihinde İstanbul'da doğmuş, Türk oyuncudur. Eğitimini tiyatro alanında tamamlayan Mengiroğlu, oyunculuk kariyerine profesyonel olarak adım atmış ve Türkiye'nin en popüler televizyon dizileri ile sinema filmlerinde önemli roller üstlenmiştir. İstanbul'un kültürel zenginliklerinden etkilenen Mengiroğlu, oyunculuğundaki doğal duruşu ve yeteneğiyle tanınmaktadır.

38 yaşında olan Mengiroğlu, 1.80 metre boyundadır. Televizyon dünyasında "Bir Aile Hikayesi", "Masumlar Apartmanı", "Çocukluk" ve "Kardeşlerim" gibi dizilerdeki performanslarıyla büyük beğeni kazanmıştır. Ayrıca "Kelebekler" ve "Rüzgarın Hatıraları" gibi sinema filmlerinde de rol alarak oyunculuğunun çok yönlülüğünü sergilemiştir.

CEYHUN MENGİROĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER

Yasak Elma / Ekin Önder / 2022

İkimizin Sırrı / Emir Karahun / 2021

Maria ile Mustafa / Görkem / 2020

Payitaht Abdulhamid / Mehmet Celaleddin / 2019

Rüya / Bulut Giray / 2017

Paramparça / Deniz,Ceyhun / 2016

Adı Mutluluk / Eren Yüksel /2015