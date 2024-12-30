Ceyhun Yılmaz’dan şaşırtan 'lunapark' itirafı: 'Annemi aldattığı ortaya çıktı'

Radyocu ve oyuncu Ceyhun Yılmaz yıllar sonra baba itirafıyla şaşırttı. Babasının kendisini lunaparka götürme bahanesiyle annesini aldattığını söyledi.

Ceyhun Yılmaz’dan şaşırtan 'lunapark' itirafı: 'Annemi aldattığı ortaya çıktı'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2024 - 15:27

Radyocu ve oyuncu Ceyhun Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında babasıyla ilgili yıllar öncesine dayanan bir anısını paylaştı.

Özellikle Çakallarla Dans ve Maskeli Beşler gibi popüler yapımlarla tanınan Yılmaz, bu açıklamalarıyla izleyicileri hem şaşırttı hem de duygulandırdı.

Yılmaz, çocukluk dönemine dair anlattığı ilginç hikayede, babasının kendisini her pazar lunaparka götürme bahanesiyle aslında annesini aldattığını şu sözlerle ifade etti:

"Babam, beni her pazar sabahı lunaparka götürüyordu. Ancak orası aslında gerçek bir lunapark değildi. Başka bir evin bahçesinde, babamın da birileriyle oyun oynadığı bir alandı."

Sözlerine devam eden Yılmaz, yaşadığı hayal kırıklığını ve bu durumun etkisini şu cümlelerle dile getirdi:

"Bir süre sonra babamın beni lunaparka götürmemesi ve annemi aldattığı ortaya çıktı. 'Baba, bari bir kere götürseydin' dedim."


Etiketler: #Ceyhun Yılmaz

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