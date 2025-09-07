Ceylan Ertem'den 'Manifest' grubuna destek: 'Siz önce suça sürüklenmiş çocukları, çeteleri gündem edin!'

Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşan Manifest grubunun dün İstanbul Küçükçiftlik Park’ta gerçekleştirdiği konserine +18 yaş sınırı getirildi.

Söz konusu konserde çekilmiş grubun sahne şovları sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konsere ilişkin olarak "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçlarından resen soruşturma başlattı.

"BU MEMLEKETTE HER DAKİKA ‘NAMUS’ CİNAYETİ İŞLENİYOR!"

Şarkıcı Ceylan Ertem, konsere ilişkin soruşturma açılmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

“TOPLUMUN TÜMÜNE YÖNELMİŞ BİR TEHDİT!”

Ertem, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Manifest grubuna açılan soruşturma, sahne sanatlarına ve kadının özgürlüğüne yönelik açık bir saldırıdır.

Bu ülkede binlerce çocuk gelin varken, daha geçen gün Boğaziçi Üniversitesi’nde 15 yaşında bir ‘işçi’ kız çocuğu katledilmişken, kadınların yaşam güvencesi olan 6284 sayılı yasa hakkında mücadeleye çoğunluk kulaklarını tıkamışken, Narin’den Rojin’e yüzlerce cinayet karanlıkta kalmışken, tek kelime etmeyenler; Sahneye çıkan kadınların kıyafetleri hakkında milyonlarca paylaşım yapıyor! Rezalet! Utanç duyuyorum! İşte tam da bu yüzden vah halimize!

Kadın şarkı söyler, dans eder, istediğini giyer, sahnede özgürce var olur. Bu özgürlüğü hedef alan her saldırı, toplumun tümüne yönelmiş bir tehdittir.

Manifest’i cezalandırırsanız ne olacak? K pop gruplarını, dünyada yüzlerce örneği olan kız gruplarını takip etmeyecek mi evdeki çocuklarınız? Ahlak bekçiliği yaparak koruyamazsınız çocuklarınızı. Onlara güvenerek, sevgiyle sarmalayarak, eğiterek, örnek olarak korursunuz.

Bu memlekette her dakika ‘namus’ cinayeti işleniyor. Sizin bu linçlerinizi asıl hak eden o namussuzlardır!

Siz önce suça sürüklenmiş çocukları, çeteleri gündem edin! Bu güzel genç kadınları değil! "