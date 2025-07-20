Ceylan Ertem'den tek cümlelik 'Murat Çalık' mesajı: O görüntülere sessiz kalmadı...

Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumu ciddiyetini korumasına rağmen cezaevinde tutuklu olarak kalmasına tepki gösterdi.

'SERBEST BIRAKILSIN'

Çalık’ın annesi Gülseren Çalık’ın feryat ettiği videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Ceylan Ertem “Murat Çalık serbest bırakılsın” diyerek seslendi.

ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLMİŞTİ

İBB operasyonlarında tutuklanan, daha önce 2 kez kanser tedavisi gören ve geçirdiği ameliyat sonrasında yeniden kansere yakalanma riski olduğu belirtilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti.

ANNESİNİN FERYADI YÜREK BURKMUŞTU

Adli Tıp Kurumu, Çalık hakkında, tüm kontrol ve tetkiklerin yeniden yapılması yönünde karar vermişti.

Murat Çalık’ın annesi Gülseren Çalık, oğlunu bir an olsun yalnız bırakmayarak “99’u tekrar yaşamak istemiyorum. Ben anneyim, oğlum hasta, feryadımı duyun. Oğlumun elimden kayıp gitmesini istemiyorum. Adalet bakanından, hakimlerden, savcılardan merhamet istiyorum. Feryadımı duysunlar. Oğlumun günden güne erimesine dayanamıyorum. Ben anneyim, oğlum hasta, feryadımı duyun” diyerek isyan etmişti.