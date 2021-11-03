Ceylan Ertem: 'Sanatçılar bu muameleyi hak etmiyor'

03 Kasım 2021 Çarşamba, 14:35

Sanatçı Ceylan Ertem, kulislerin temiz olmadığına ve küçük olduğunu söyleyerek, bu mekânlarda bir daha sahne almayacağını söyledi.

Konser düzenleyen işletmelerin şartlarını düzenlemesi gerektiğini Twitter'da anlatan Ertem, "Mekânların akustiği, kulislerin yeterliliği hakkında birbirimizi uyarmalıyız ve birlikte hareket etmeliyiz" diye meslektaşlarına seslendi.

Ünlü sanatçı sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Müzisyen dostlarım. Bence mekanların akustiği, kulislerin yeterliliği hakkında birbirimizi uyarmalıyız ve birlikte hareket etmeliyiz. Artık konser mekanlarında görsele değil ilk önce akustiğe önem vermeli işletmeler. Ya da dj müziğini tavsiye ediyorum bu gibi mekanlara."

"Eğer konser çalınacak mekanın her tarafını cam, metal ve seramik kaplarsanız bizim orada iyi bir sound yakalayabilmemiz mümkün değil. Solo kariyerimin 10 yılı memleketteki canlı müzik mekanlarında müzik icra etmekle geçti. Anima’yı da katarsak 20 yıldır çalıp söylüyoruz."

'HEPİMİZE YAZIK'

"Soundcheckler hep bir mücadele, konserlerimiz bu gibi mekanların eksiklerini kapatmak ile geçiyor. Dinleyiciye yansıtmamak için savaşıyoruz ama inanılmaz etkiliyor elbette moralimizi, performansımızı. Hepimize yazık."

"Öten mikrofonlar, subların sahne altına yerleşmesiyle zangın zangır titreyen ve bas’a boğulan bir sahne içi kaosu, davulcumuz davula vursun mu vurmasın mı, kendimizi duymakta inanılmaz zorlandığımız bir ortam."

'ANLATTIĞIM 3. SINIF PAVYONLAR DEĞİL...'

"Kulisler küçük. Genel olarak sıkış tıkış bir mola alanındasınız. Pandemi şartlarında daha da kaygı verici. Kırık aynalar, pis koltuklar, yamuk dolaplar, kokan tuvaletler… Bahsettiğim kulisler adı da fena olmayan mekanların kulisleri arkadaşlar, 3. Sınıf pavyonlar değil anlattığım."

"Cem'in (Yılmaz) bir şakası vardı, 'Sahne önünde alkış kıyamet, kuliste pet şişeye işiyoruz' diye. Bu baya şaka değil dostlar. Sıcak havada bin derece, soğuk havada bir tek ısıtıcı olur vs. Hiçbir müzisyen ve şarkıcı bu gibi muameleleri hak etmiyor bence."

'BU MEKANLARDA SAHNE ALMAYACAĞIM'

"Kendi adıma; kulis şartlarından (fotoğraflayacağım hatta), sahne içi ses düzenine, mekan akustiğine (ses mühendisi arkadaşımızın da fikirlerini de alarak) artık bu gibi mekanlardaki sorunlar giderilmedikçe aynı mekanda sahne almayacağım. Mekanların isimlerini de paylaşacağım."