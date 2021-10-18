Ceylan Ertem'den Yeşim Salkım'a yanıt: 'Sanatçı politik olabilir, başkaldırabilir, isyan edebilir'

18 Ekim 2021 Pazartesi, 09:18

Yeşim Salkım, Altın Portakal'da oyuncu Nihal Yalçın'a ödülünü verdiği sıradaki tavırları ve sonrasındaki açıklamaları eleştirilen Tamer Karadağlı'ya destek vermişti. Salkım, "Tamer’i haklı buluyorum, kadınlar erkekler üzerinden prim yapmayı bıraksın" görüşünü savunmuştu.

'SANATÇI POLİTİK OLMAMALI'

Türkiye gazetesine konuşan Salkım, "Sanatçılar politik olmamalı. Görüşlerini söyleyebilir lakin politik konuşmaların yapılacağı yerler, ödül törenleri değildir. Bu oyuncuların ciğerlerini biliyorum. İki iş tutunca böyle havaya girmenin anlamı yok. Kesinlikle Tamer’i haklı buluyorum, aradım ve bunu kendisine de söyledim. Erkeklerin üzerinden artık prim yapmaktan biraz vazgeçsin bu kadınlar. Mademki kadın hakkı diyorsunuz; aç arabanı bin, benim kapımı aç deme. Çiçek getireceksin deme adama, git çiçeğini kendin al. Hep bir beklenti içinde olup, sonra eline pankartı almak olmaz. Hasta ruhlu erkeklerden bahsetmiyorum. Ben PKK'ya karşıyım, ülkemde kimse PKK sempatizanlığı yapamaz. İşin oyunculuk, takdir ettiler, teşekkürünü et, git otur. Herkes haddini bilecek" ifadelerini kullanmıştı.

CEYLAN ERTEM'DEN YANIT

Salkım'ın bu açıklamalarına, sanatçı Ceylan Ertem sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Ertem, paylaşımında "Gündem olmak için moda olan bir davranış türü; boş keseden sallamak. Sanatçı bal gibi de politik olabilir, muhalif olabilir, başkaldırabilir+ başkaldırıya ses olabilir, isyan edebilir+ isyana sürükleyebilir, Hafızamızı diri tutup, tarihe not düşüp, belge gibi şarkılar yazabilir!" ifadelerini kullandı.

Ertem'in paylaşımı şu şekilde: