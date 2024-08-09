Ünlü rapçi Travis Scott, Paris'teki olay sonrası gözaltına alındı
Ünlü rapçi Travis Scott, Paris'teki lüks bir otelde gözaltına alındı.
Dünyaca ünlü ABD'li rapçi Travis Scott, Fransa'nın başkenti Paris'teki lüks otel Georges V'de yaşanan bir şiddet olayının ardından gözaltına alındı. Paris savcılığının yaptığı açıklamaya göre, olayın detaylarıyla ilgili bilgi verilmedi.
33 yaşındaki Scott'ın, şahsi korumasıyla yaşadığı arbede sırasında otelin güvenlik görevlisinin müdahale ettiği ve bu sırada gözaltına alındığı bildirildi. Fransız medyası, Scott'ın alkolün etkisi altında olduğunu iddia ederken, ünlü şarkıcının menajerinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Bu olay, Scott'ın Haziran ayında Miami'de yaşanan benzer bir olayın ardından tekrar gözaltına alınmasıyla dikkat çekti.
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