Ceza'nın yeni tarzı sosyal medyada gündem oldu: Cennet Mahallesi'ndeki Rüstem'e benzetildi

Yayınlanma: 08.08.2024 - 11:43

Güncelleme: 08.08.2024 - 11:43

Bir dönemin en popüler isimlerinden olan Ceza, Neyim Var Ki, Yerli Plaka, Suspus gibi şarkılarıyla ortalığı kasıp kavurmuştu. Rap dünyasında Ceza ismiyle bilinen Bilgin Özçalkan, son görüntüsüyle sevenlerini hayrete düşürdü.

Ceza, bir derginin ağustos ayı kapağında yer alacağını Instagram hesabından yayınladığı video ile duyurdu. Üzerine desenli bir gömlek giyen ünlü rapçinin kafasına sardığı aynı kumaştan örtü, sosyal medyada büyük dikkat çekti. Ceza'nın bu yeni tarzı, binlerce yorum alırken, birçok kişi tarafından Cennet Mahallesi dizisindeki 'Rüstem' karakterine benzetildi.

Ünlü rapçinin paylaşımı kısa sürede yayılırken, hayranları ve sosyal medya kullanıcıları Ceza'nın bu yeni haline çeşitli yorumlar yaptı. Ceza'nın tarz değişikliği, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.