Ünlü manken itiraz etti: Mahkemeden Tülin Şahin'e 3 gün hapis cezası!

Kızını babası Pedro de Noronha'ya göstermediği için Tülin Şahin'e açılan davada karar açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2024 - 13:53
Ünlü manken itiraz etti: Mahkemeden Tülin Şahin'e 3 gün hapis cezası!
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Ünlü manken Tülin Şahin ile kızının babası Portekizli iş adamı Pedro de Noronha arasında devam eden velayet davasında karar açıklandı.

Sabah'ın haberine göre, Pedro de Noronha, Tülin Şahin'in velayet hakkını kötüye kullanarak 5 yaşındaki kızlarını kendisine göstermediğini iddia ederek şikayetçi olmuştu. Noronha, ünlü modelin kızlarını kendisinden kaçırdığını ve evladından yoksun bırakıldığını ifade etti.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davada, Pedro de Noronha, Tülin Şahin için hapis cezası talep etti. Mahkeme, Pedro de Noronha'yı haklı bularak Tülin Şahin'in kızlarını babaya göstermediği gerekçesiyle ünlü mankene 3 gün disiplin hapsi cezası verdi.

Tülin Şahin, avukatı aracılığıyla karara itiraz etti.


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