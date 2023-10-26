Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor
Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, bir süredir birliktelik yaşadığı oyuncu Pınar Deniz ile evleneceğini açıkladı.
Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, bir süredir birliktelik yaşadığı kendisi gibi oyuncu Pınar Deniz ile evleneceklerine yönelik iddialara ilişkin konuştu.
Yıldırım, 2. Sayfa isimli magazin programında açıklamalarda buluarak, “Evlilik haberleri doğru, evleniyoruz” ifadelerini kullandı.
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