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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, bir süredir birliktelik yaşadığı oyuncu Pınar Deniz ile evleneceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2023 - 09:14
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor
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Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, bir süredir birliktelik yaşadığı kendisi gibi oyuncu Pınar Deniz ile evleneceklerine yönelik iddialara ilişkin konuştu.

Yıldırım, 2. Sayfa isimli magazin programında açıklamalarda buluarak, “Evlilik haberleri doğru, evleniyoruz” ifadelerini kullandı.

 


Pınar Deniz Kaan Yıldırım

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