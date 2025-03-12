Yayınlanma: 12.03.2025 - 16:11

Güncelleme: 12.03.2025 - 16:11

Dünyanın her yerinde kullanılan yapay zeka aracı ChatGPT'de bugün bazı sorunlar meydana geldi. Peki, Chatgpt çöktü mü? 12 Mart Chatgpt neden açılmıyor?

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

ChatGPT uygulamasına giriş yapılamıyor. Uygulamayı kullananlar ChatGPT Bad gateway The web server reported a bad gateway error hatası alıyor.

Downdedector aracı üzerinde yapılan raporlamalar baz alındığında birçok kullanıcının ChatGPT uygulamasına erişim sorunu yaşadığı bildirilmiştir.

Sorunun global veya bölgesel sunucu sorunlarından kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz belli olmadı.

OpenAI tarafından konu hakkında henüz bir açıklama gelmedİ.

CHAT GPT NEDEN ÇALIŞMIYOR, AÇILMIYOR?

OpenAI tarafından geliştirilmiş olan ChatGPT'de bugün teknik arıza yaşandı. denetimli ve takviyeli öğrenme teknikleriyle ince ayar yapılmış büyük bir dil modeline dayanan ChatGPT'de 12 Mart Çarşamba günü yaşanan sorun sonrasında kullanıcılar siteye erişemedi. Kısa süre içerisinde düzeltilmesi beklenen sorun hakkında şu an için açıklama bulunmuyor. Zaman zaman uygulamalarda teknik sorun yaşanabiliyor.