Downdetector üzerinden son 24 saat içinde yaşanan kesintiler raporlanıyor. Chatgpt de bu raporlar arasında yer aldı. Gündelik hayatta artan yapay zekaya ilgi Chatgpt'de yaşanan sorunu gündeme taşıdı. Peki, ChatGPT çöktü mü? 3 Eylül ChatGPT neden çalışmıyor?

CHATGPT NE ZAMAN DÜZELECEK?

2 ve 3 Eylül tarihlerinde ChatGPT'ye erişim sorunları yaşanmaya devam ediliyor. Kullanıcılar, ChatGPT'de hata mesajları aldı, sohbet başlatmakta ve mevcut sohbetleri sürdürmekte zorlandı. ChatGPT'nin resmi duyuru sayfasında ise konuyla ilgili sorunlara yer verildi ve üzerinde çalışıldığına dair ifadelerde bulunuldu.

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

"Too many concurrent requests" Hatası ve Çözüm Önerileri: Bu hata genellikle ChatGPT'ye belirli bir zaman diliminde çok fazla istek gönderdiğinizde ortaya çıkar ve OpenAI'nin uyguladığı kullanım limitleriyle ilgilidir.