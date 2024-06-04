ChatGPT çöktü mü? ChatGPT neden giriş yapılamıyor?
En popüler yapay zeka platformlarından ChatGPT'ye erişimde sıkıntı yaşanıyor. Siteme girişte sorun yaşayan kullanıcılar ise ise merak ediliyor. Peki, ChatGPT çöktü mü? ChatGPT neden giriş yapılamıyor?
ChatGPT'ye girişte erişim sorunu yaşayanlar merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, ChatGPT çöktü mü? ChatGPT neden giriş yapılamıyor?
CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?
Yapay zeka sistemi Chat GPT'ye girişte saat 10.00'dan sonra sorun yaşanmaya başladı. Sorunun nedeni kesin olarak bilinmese de ücretsiz uygulamada sorun yaşanmadı.. Ancak ücretli oturum sahipleri sisteme girdiklerinde 404 uyarısıyla karşılaştılar. Saat 12.00 sıralarında sona erdi.
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