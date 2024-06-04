Yayınlanma: 04.06.2024 - 19:31

Güncelleme: 04.06.2024 - 19:31

ChatGPT'ye girişte erişim sorunu yaşayanlar merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, ChatGPT çöktü mü? ChatGPT neden giriş yapılamıyor?

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

Yapay zeka sistemi Chat GPT'ye girişte saat 10.00'dan sonra sorun yaşanmaya başladı. Sorunun nedeni kesin olarak bilinmese de ücretsiz uygulamada sorun yaşanmadı.. Ancak ücretli oturum sahipleri sisteme girdiklerinde 404 uyarısıyla karşılaştılar. Saat 12.00 sıralarında sona erdi.