ChatGPT’ye en çok sorulan 10 soru: Milyonlar ChatGPT’ye en çok bunları soruyor

Yapay zekâ sohbet uygulamaları, milyonlarca kişinin günlük hayatının bir parçası hâline geldi. Peki kullanıcılar en çok ne soruyor? Yapılan araştırmalara göre, ChatGPT’ye her gün 100 milyondan fazla soru yöneltiliyor ve bunların büyük bölümü bazı ortak başlıklarda toplanıyor. İşte ChatGPT’ye en çok sorulan 10 soru ve dikkat çeken istatistiklerle öne çıkan ayrıntılar...

CHATGPT’YE GELEN SORULARIN YÜZDE 27’Sİ: GÜNLÜK BİLGİ VE PRATİK İHTİYAÇLAR

1. Bugün hava nasıl?

Dünya genelinde, anlık hava durumu ve sıcaklık bilgisi en çok sorulan konuların başında geliyor.

2. Kolay yemek tarifi verir misin?

Kullanıcıların yüzde 15’i hızlı, pratik ve ucuz tarifler arıyor.

3. Seyahat önerin var mı?

Google verilerine göre “yapay zekâ ile tatil planlama” aramaları son bir yılda yüzde 40 arttı.

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4. Bu metni düzeltebilir misin?

En çok talep edilen hizmetlerden biri; ChatGPT, her gün milyonlarca yazım denetimi isteğine cevap veriyor.

5. Kısa bir hikâye yazar mısın?

Özellikle sosyal medya içerik üreticileri ve öğrenciler, kısa hikâye ya da masal yazımı için sıkça başvuruyor.

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6. Nasıl motive olabilirim?

“Motivasyon sözleri” ve “pozitif düşünce önerileri” en çok istenen içerikler arasında.

7. Komik bir şaka yapar mısın?

Günde ortalama 200 bin şaka isteği geliyor.

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8. Şarkı sözü yazar mısın?

9. Şiir yazar mısın?

ChatGPT’nin en çok talep gören yaratıcı içerikleri arasında şarkı sözleri ve şiir var.

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10. Bugün hangi gün?

Basit gibi görünse de takvim, özel gün ve dini bayram bilgileri de çok soruluyor.

NEDEN BU KADAR POPÜLER?

ChatGPT, Nisan 2025 itibarıyla aylık 180 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı.

Kullanıcıların yüzde 64’ü ChatGPT’yi haftada en az bir kez, yüzde 28’i ise her gün aktif olarak kullanıyor.

Türkiye’de “ChatGPT nedir?” aramaları son bir yılda yüzde 120 arttı.