Cher: 'Yaşlanmaktan nefret ediyorum'

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Cher, yaşlanmaktan hiç hoşlanmadığını itiraf etti. 79 yaşındaki sanatçı, katıldığı bir TV programında 70 yaşındaki sunucu Gayle King’in yaş almanın beraberinde bilgelik ve tecrübe getirdiği yönündeki yorumuna esprili bir şekilde yanıt vererek, “Ben aptalım. Bilge değilim” dedi.

Cher, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Alexander Edwards ile ilişkisine dair de samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı, sevgilisinin kendisine sık sık “Yaşlanıyorsun ama ruhun gençleşiyor” dediğini belirterek, aralarındaki uyumun sırrını “Birlikte sürekli gülüyoruz” sözleriyle açıkladı.





Cher, Edwards için “Tanıştığım en yetenekli insanlardan biri” ifadelerini kullandı. İlişkileri hakkında yapılan yorumlara ise aldırmadığını söyleyen Cher, “Benim hayatımı yaşamıyorlar. Aramızda neler olup bittiğini kimse bilmiyor. Biz sadece çok eğleniyoruz” dedi.

Daha önce sosyal medyada da aralarındaki yaş farkına yönelik eleştirileri yanıtlayan Cher, “Bizi savunmuyorum, kıskananlar çatlasın. Mutlu olmamız ve kimseyi rahatsız etmememiz önemli değil mi?” sözleriyle tepki göstermişti. Sanatçı, sevgilisinin kendisine “kraliçe gibi” davrandığını vurgulayarak, “Aşk matematikten anlamaz!” ifadelerini kullanmıştı.