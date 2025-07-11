Fenerbahçe, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Peki, Chobani nedir? Chobani kimin? Chobani'nin değeri ne kadar?

CHOBANI NEDİR?

Chobani, Amerikalı Chobani LLC şirketi tarafından üretilen süzme yoğurt markası. Şirket 2005'te Hamdi Ulukaya'nın New Berlin, New York'ta Kraft Foods tarafından kapatılan bir tesisi satın almasıyla kuruldu.

CHOBANI'NİN DEĞERİ NE KADAR?

Amerika'da kurulan yoğurt firmasının değerinin 7-10 milyar dolar arasında olduğu bilinmektedir.