CHP Denizli Milletvekili adayı Selma Aliye Kavaf kimdir? Selma Aliye Kavaf kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 18:57

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 18:57

Deva Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Selma Aliye Kavaf gündem oldu. Kavaf, CHP milletvekili adayı oldu. Selma Aliye Kavaf'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

SELMA ALİYE KAVAF KİMDİR?

Selma Aliye Kavaf, 1 Temmuz 1962'de Denizli'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Denizli’de tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Türkoloji Bölümünü bitirdi. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde 7 yıl öğretmen olarak sürdürdü. Özel sektörde yönetici olarak çalıştı.

Kavaf, aktif siyasete 2002 yılında AKP Denizli 6. sıra Milletvekili Adayı olarak katıldı. 2002 Genel Seçimleri akabinde AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı’na getirildi. Kadın Kolları Başkanlığı döneminde Türkiye’de ilk defa bir siyasi partinin kadın örgütlenmesini kurumsal anlamda gerçekleştirdi. AKP'yi çeşitli uluslararası platformda temsil etti.

2007 genel seçimlerinde Denizli milletvekili olarak meclise girdi. İlk kadın Denizli milletvekili oldu. Mecliste Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Sözcülüğü ve Peru Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. 1 Mayıs 2009'da gerçekleşen kabine değişikliği sonrası Devlet Bakanı olarak 60. Hükümette yer aldı.

9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

ÖZEL YAŞAMI

Selma Aliye Kavaf, evli ve bir çocuk annesidir.



