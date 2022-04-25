Chris Rock’ın annesi: 'Will Smith tokadı hepimize attı'

25 Nisan 2022 Pazartesi, 15:21

ABD’nin Los Angeles şehrinde gerçekleştirilen 2022 Oscar Ödülleri töreninde Will Smith’in komedyen Chris Rock'a tokat atması hala dünya gündemindeki yerini koruyor.

Son olarak, Chris Rock'ın annesi Rosalie Rose Rock, Güney Carolina'daki bir televizyon kanalına verdiği röportajda Will Smith'in Oscar yayını sırasında oğlu Chris Rock'a tokat atması hakkında konuştu. Rock, tokatın sadece Chris Rock'a zarar vermediğini belirterek, "Chris'i tokat attığında hepimizi tokatladı. Beni gerçekten tokatladı" dedi.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, Rose Rock o an için, "Karısının ona yan gözle bakmasına tepki verdi ve gitti. Ardından gününü gün etti çünkü o olay olduğunda da gülmüştü" ifadelerini kullandı.

"CHRIS'E TOKAT ATTIĞINDA HEPİMİZE TOKAT ATTI"



Oğlunun "Summer of Soul" belgeseliyle Oscar kazanan Questlove'u sunmak için can attığını ve tokatın anı mahvettiğini belirten Rock, "Kimse konuşmasını duymadı bile. Çünkü herkes 'Az önce ne oldu?' diye orada oturuyordu" diye konuştu.

Başlangıçta tokadın bir skeç olduğunu düşündüğünü ancak Will Smith’in bağırdığını duyduğunda bunun gerçek olduğunu anladığını söyleyen Rose Rock, “Chris’e tokat attığında hepimize tokat attı. Bana gerçekten tokat attı” ifadelerini kullandı.

Smith’in özrü hakkında da konuşan Rose Rock, oyuncunun sosyal medya hesabından bir özür dilemesine rağmen Chris Rock’a ulaşmadığından bahsederek, "Asla özür dilemediği için gerçekten kötü hissediyorum. Yani adamları, ‘Chris Rock’tan özür dilerim’ diyen bir yazı yazdılar ancak böyle bir şeyin kişisel olduğunu düşünüyorsanız, ulaşırsınız" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen ve sunuculuklarını Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall’un yaptığı 94’üncü Oscar Ödülleri; Will Smith'in komedyen Chris Rock'a attığı tokatla gündeme gelmişti.

Smith, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldüğü Oscar Ödül töreninde eşinin rahatsızlığı hakkında şaka yapan komedyen Chris Rock'a sahneye çıkıp tokat atmıştı.

"EŞİMİN ADINI AĞZINA ALMA"

Chris Rock, sahnedeyken bazı çiftleri tiye alan şakalar yaptıktan sonra Jada Pinkett Smith'in saçı olmadığına dikkat çekmiş ve "Jane'in Zaferi'nin yeni filmi ne zaman geliyor?" diye alaycı bir biçimde sormuştu. Ridley Scott'ın yönettiği 1997 tarihli 'Jane'in zaferi' filminde Demi Moore, saçları 3 numara olan, özel eğitim alan bir askeri canlandırıyordu.

Smith, şakadan sonra sahneye çıkıp Rock'a sert bir tokat atmıştı. Smith sahneden inerken Rock, "Vay be. Will Smith beni fena tokatladı" demişti.

Smith, koltuğuna döndükten sonra Rock'a, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" diye bağırmıştı. Rock, bunun karşılığında, "Sadece 'Jane'in Zaferi' şakası yaptım" demişti. Smith, sesini daha da yükselterek tekrar, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" ifadelerini kullanmıştı.